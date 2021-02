Fincalabra, revocata lista mobilità per 15 lavoratori

Revoca della messa in mobilità dei 15 lavoratori e la contestuale ricollocazione a nuove mansioni. Il neo dirigente di Fincalabra, Alessandro Zanfino, ha infatti revocato la procedura avviata prima di Natale dall’ex presidente dell’ente con la quale aveva messo in lista di mobilità 15 lavoratori.

Ieri sera sono i lavoratori hanno ricevuto lettere nelle quali è stato comunicata la nuova collocazione “nell’ambito di un riassetto organizzativo della società” scrivono le segreterie regionali di Fisac Cgil, Uilca Uil, First Cisl.

Il Presidente di Fincalabra comunica che “è stata effettuata una ricognizione del fabbisogno di personale, una verifica dei carichi di lavoro e delle attività di line e di staff, che ha portato il CdA alla decisione di ricollocazione delle quindici risorse umane di Fincalabra a seguito delle nuove commesse già assegnate e in corso di assegnazione, oltre che dalla riorganizzazione interna della società”.

“Con questo atto si chiude una vicenda difficile, in un momento storico altrettanto difficile come quello socio-economico che stiamo vivendo. Adesso è arrivato il momento di pensare ad una riorganizzazione concreta, moderna e ambiziosa di Fincalabra, attraverso l'adozione di un nuovo modello di gestione e di un piano industriale competitivo e davvero performante per la finanziaria regionale”, prosegue il presidente.

