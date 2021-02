NidiL Calabria, Antonio Cimino è il nuovo coordinatore

È Antonio Cimino il nuovo coordinatore Nidil Calabria. è successo nel corso della riunione cui hanno partecipato il segretario nazionale Andrea Borghesi e il segretario regionale Angelo Sposato.

Dal dibattito è emersa la necessità da parte del NIdil, insieme alla Funzione Pubblica, di continuare a seguire la vertenza che riguarda i lavoratori ex Lsu – Lpu per completare l’iter procedurale delle stabilizzazioni. Si è discusso delle altre vertenze storiche calabresi, come i lavoratori di Calabria Verde.

Per quanto riguarda i Tirocinanti, è stata ribadita la necessità di trasformare questi tirocini in vere politiche attive del lavoro, va quindi chiesto a gran voce alla Regione Calabria un piano del lavoro credibile, attuabile e celere.

Sarà poi avviata una ristrutturazione e una riorganizzazione dell’intera categoria di NIdiL, affinché la stessa si metta al passo con i tempi. Il nuovo coordinatore ha discusso, inoltre, della volontà di aprire nei tre capoluoghi di provincia, Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria, dove sono presenti le tre università calabresi, un ufficio SOL (Sportello Orienta Lavoro).