Snai Casino: bonus daily spin di € 2000 più 20 free spin

Snai Casino ha raggiunto nuove vette e in questa recensione abbiamo esaminato più da vicino un po’ di ciascuno. Snai Casino è stato fondato nel 2012 da persone esperte che hanno lavorato a lungo nel settore dei migliori Snai Casino. La società di giochi si trova sulla soleggiata isola di Malta.

Il Snai Casino ha un sistema di ricompensa unico, più giochi, più ottieni, torneremo su questo alla fine di questa recensione. Ottieni fantastici bonus daily spin, free spin, super giri e molto altro ancora! Snai Casino organizza tornei + molte altre eccitanti promozioni. Non sono come molti altri migliori Snai Casino, avidi e furbi.

Uno dei nostri revisori si è registrato con Snai Casino nel 2012 e non ha mai avuto un solo problema. La nostra esperienza di Snai Casino: i prelievi vengono inviati entro 12 ore, molti bonus daily spin, un servizio clienti efficiente e affidabile, buona selezione di giochi e altro ancora. Scegliamo di dare al migliori Snai Casino 4,5 / 5 stelle nella nostra valutazione.

Prova Snai Casino per sperimentare un vero migliori Snai Casino che sa come dovrebbero essere le cose, ma potresti voler saperne di più su questo sito di migliori Snai Casino? Bene, continua a leggere ..

Registrati ora e ottieni 20 free spin su Book of Dead direttamente dopo la registrazione! Inizia ed effettua il tuo primo deposito e raddoppialo con un succulento bonus daily spin del 100%. E c'è di più… il bonus daily spin che ti dà una copertura del 100% sul primo deposito arriva fino a ben 2000 euro! Questo è vicino a 20.000 euro norvegesi, corrispondono al tuo primo deposito fino a quasi 20.000 euro! Il bonus daily spin di benvenuto a Snai Casino è fantastico e ti dà buone possibilità di vincere alla grande!

Quali requisiti di scommessa ha il mio bonus daily spin?

Prima di poter prelevare il denaro bonus daily spin, è necessario scommetterlo ("giocarci"). Tutti i bonus daily spin devono essere scommessi 30 volte in totale (deposito + bonus daily spin), mentre le vincite dei free spin devono essere scommesse 30 volte. Puoi sempre effettuare un prelievo prima che il bonus daily spin venga scambiato, ma poi perderai i tuoi soldi bonus daily spin.

Quali giochi contribuiscono al requisito di scommessa?

La maggior parte dei giochi contribuisce ai requisiti di scommessa, ma non tutti. Le scommesse con denaro bonus daily spin di 1429 Uncharted Seas, Bloodsuckers, Dead or Alive, Jack Hammer 2, Kings of Chicago e Simsalabim non contribuiranno al tuo requisito di scommessa.

Come funziona il bonus daily spin turnover in Snai Casino?

Se hai denaro bonus daily spin nel tuo account, verrà giocato allo stesso modo in relazione al tuo denaro normale. Se hai 10 € in denaro bonus daily spin e 10 € in denaro reale e scommetti 2 €, 1 € sarà denaro bonus daily spin e 1 € denaro reale. Le vincite vengono distribuite allo stesso modo. Se ricevi più bonus daily spin contemporaneamente, il denaro bonus daily spin ei requisiti di scommessa verranno uniti e sommati.

Dove vedo quanto mi resta da scommettere sul mio bonus daily spin?

Per vedere quanto ti resta da scommettere su un bonus daily spin, vai alla pagina dei prelievi. Qui puoi vedere se hai denaro bonus daily spin rimasto da scambiare e informazioni che scompariranno se effettui un prelievo. Ti dice quanto del tuo saldo è in denaro bonus daily spin e quanto ti resta da scambiare prima di poter prelevare il denaro bonus daily spin.

A Snai Casino troverai oltre 950 giochi da migliori Snai Casino dai migliori fornitori del mercato. Snai Casino ha titoli di giochi ben noti come Starburst, Divine Fortune, Joker Pro, Gonzo's Quest e MegaJoker. Troverai giochi con jackpot come Mega Fortune, Mega Moolah, Arabian Nights e molti altri. Sarai molto affezionato a Snai Casino. Con una vasta selezione di giochi, conoscerai e imparerai tutto sui classici giochi da tavolo come Roulette, Baccarat e Blackjack, o diventerai un esperto di slot machine in breve tempo.

La selezione di giochi di Snai Casino è enorme. Questa è una piccola parte di ciò che rende Snai Casino un magnifico migliori Snai Casino. Si concentrano sul darti i migliori giochi da migliori Snai Casino e lo fanno anche aggiungendo nuovi giochi abbastanza spesso.

Su Snai Casino puoi giocare sia alle slot machine classiche che alle video slot machine di Net Entertainment, Microgaming, Thunderkick, Greentube, IGT, Williams Interactive, Bally, Barcrest e Shuffle Master. Possiamo citare alcuni famosi distributori automatici di Snai Casino; Book Of Raa, Mega Fortune Dreams, Book Of Dead, StarBurst, Dead Or Alive, Hall Of Gods, Gonzo's Quest, Jackpot 6000 e Mystery Joker.

Tutti i fornitori di giochi hanno una vasta selezione di slot machine di alta qualità. Snai Casino vuole dare ai suoi giocatori il meglio che possono di giochi, qualcosa che noterai quando vedrai la selezione. Dobbiamo anche menzionare che Snai Casino aggiunge nuovi giochi da migliori Snai Casino ogni singolo mese! BIg Time Gaming è uno dei più popolari nel migliori Snai Casino in questo momento.

A Snai Casino puoi depositare denaro con Visa, MasterCard, Trustly, Skrill, Neteller, Paysafecard o tramite bonifico bancario. È completamente sicuro effettuare un deposito con Snai Casino. Non c'è bisogno di preoccuparsi delle truffe. non esiste una truffa Snai Casino! Noi e MGA lo garantiamo!

Snai Casino non procrastina quando si tratta di prelievi e tempi di prelievo. Sanno che non dovresti scherzare quando si tratta di soldi. I pagamenti sono qualcosa che prendono molto sul serio. Snai Casino elabora tutti i prelievi manualmente entro 72 ore garantite. Ma questo di solito va molto più veloce! di solito ci vogliono meno di 24 ore. (di solito molto più veloce di così).

Abbiamo testato il tempo di prelievo su Snai Casino, abbiamo effettuato un prelievo sul nostro account Neteller dopo che uno dei nostri revisori del migliori Snai Casino ha ottenuto una grande vincita di 15000 Euro - Ci sono volute 2 ore per l'elaborazione! Dopo aver verificato e inviato i documenti necessari (deve essere fatto solo una volta), puoi aspettarti prelievi super veloci su Snai Casino! Siamo super contenti di Snai Casino!

Snai Casino è un noto sito che ha pagato ingenti somme, lo fanno ancora oggi. Qui aggiungeremo alcune delle più grandi vincite che il migliori Snai Casino ha pagato, ma nota che questo elenco è lontano da tutti i vincitori. Ci sono molti grandi vincitori, ma non abbiamo dedicato tempo a scrivere di tutti.

Dobbiamo solo menzionare il sistema di ricompensa di Snai Casino - livelli di progressione - rende questo migliori Snai Casino un migliori Snai Casino completamente grezzo. Giocando raggiungi livelli, più livelli ottieni migliori bonus daily spin, free spin e bonus daily spin gratuiti che ottieni! Quando giochi, puoi completare missioni e guadagnare free spin, denaro gratuito, super giri che valgono molto di più dei free spin e molto altro!