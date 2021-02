Sono trenta gli ospiti di una Rsa di Reggio Calabria risultati positivi alla Covid-19. Le condizioni non destano preoccupazioni, dato che avevano ricevuto la prima dose di vaccino e per come riferito da fonti dell’Asp, la carica virale è risultata bassa.

Gli ospiti sono in quarantena e la situazione è seguita passo passo sia dall’Unità di crisi Covid della Prefettura che dalle Usca dell’Azienda sanitaria.