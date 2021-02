Nessun ferito a Santa Maria del Cedro nel parco Mirage, dove si è sviluppato un incendio. Per cause in corso di accertamento, il rogo ha danneggiate il locale cucina e ha annerito le pareti del locale a seguito del fumo originatosi dalla combustione.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Cosenza, distaccamento di Scalea, sono intervenuti e hanno impedito che l’incendio si propagasse all'intero edificio.