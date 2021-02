Incidenti, scontro tra tre mezzi sulla statale 18 a Mileto

Ci sono feriti nell’incidente stradale verificatosi sulla statale 18 a Mileto. Per cause in corso di accertamento tre automezzi, un fuoristrada Mitsubishi , una Vokswagen Maggiolone, ed una Dacia Stepway si sono scontrati.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza le vetture prestando assistenza per la rimozione.

Le persone a bordo delle auto sono rimaste ferite e per questo sono state trasportate all’ospedale di Vibo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi dal caso e i sanitari del 118.