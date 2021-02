Scontro tra due auto sulla 106, una si ribalta: tre feriti

Brutto incidente sulla strada statale 106 in prossimità del supermercato Eurospin di Sellia Marina. A scontrarsi due vetture Fiat Punto. A seguito dell'impatto una delle auto si è ribaltata sull’asfalto incastrando al suo interno i passeggeri. Le persone coinvolte nel sinistro, tre in tutto, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha messo in sicurezza il sito e le vetture in attesa del soccorso stradale. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.