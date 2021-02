Canale 19 di Margherita, Sorgiovanni: “risoluzione del problema è una priorità del Comune”

“Per l’Amministrazione Voce la risoluzione del problema canale 19 di Margherita, che condiziona l’esistenza di 84 famiglie, è una priorità assoluta.” È quanto afferma l’Assessore all’Urbanistica con Delega ai Quartieri, Ilario Sorgiovanni, che in una nota precisa: “Sin dai primi giorni d’insediamento della Giunta, insieme ai tecnici del Dipartimento di Urbanistica, abbiamo ripreso il dialogo con la Regione Calabria e l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale.”

“Dall’analisi congiunta, con il responsabile dell’ABM, ing. Velardo, - chiarisce Sorgiovanni - si è delineato il percorso per declassare il rischio idrogeologico di tutto il bacino compreso tra il torrente Ponticelli ed il torrente Fallao, area in cui ricade il suddetto canale 19, condizione propedeutica al dissequestro delle villette adiacenti. Nello specifico, per risolvere tutte le criticità, risulta necessario ampliare lo studio idraulico eseguito nel 2018 dal tecnico incaricato dal Comune di Crotone, attualizzarlo e prevedere lo scenario futuro che si determinerà nell’area in questione, dopo l’esecuzione degli interventi programmati dalla Regione Calabria sui torrenti Ponticelli e Fallao. Solo dopo questa fase d’indagine e proiezione futura ha senso intervenire sul canale 19, con opere puntuali di manutenzione e ripristino della sezione idraulica.”

“E’ bene precisare – avanza l’assessore - che ogni altra scorciatoia dettata da iniziative estemporanee (mozioni, proposte...) finalizzate a sollecitare l’Amministrazione comunale ad intervenire direttamente, + senza considerare le condizioni al contorno, non ha nessuna efficacia ai fini del declassamento del rischio idraulico. L’amministrazione Voce – conclude - è sempre dalla parte dei cittadini.”