Intensificati i controlli nel reggino: due arresti e due denunce

Due arresti, due denunce all’Autorità Giudiziaria e diverse sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. È questo il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri a Gioia Tauro nei giorni scorsi.

L’attività, svolta con più intensità nel fine settimana appena trascorso, ha visto a lavoro 72 militari e 34 pattuglie, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia, che hanno controllato complessivamente 184 persone e 28 veicoli.

Nello specifico, nel corso di controlli presso le abitazioni di persone sottoposte a misure detentive domiciliari, i militari dell’Arma hanno denunciato un anziano di Galatro, per detenzione abusiva di armi e munizioni, in quanto trovato in possesso di numerose cartucce in eccesso rispetto a quelle denunciate, illegalmente detenute. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, invece, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne che, resosi responsabile di un sinistro stradale, si sarebbe sottratto al test dell’etilometro, allontanandosi arbitrariamente dal Pronto Soccorso di Polistena, dove era stato portato per essere sottoposto all’accertamento medico.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno e della Stazione di Rizziconi, hanno arrestato due uomini, di 30 e 50 anni, legati da vincoli di parentela, rispettivamente di Cinquefrondi e di Rosarno, in esecuzione di una sentenza della Corte di Cassazione, divenuta definitiva, per reati in materia di stupefacenti, commessi a Castellaneta (TA), nel settembre 2018. I due dovranno scontare 3 anni e mesi 10 di reclusione, a testa, oltre che il pagare una multa di 60.000 euro. Dopo l’arresto, entrambi sono stati associati presso la casa circondariale di Palmi.