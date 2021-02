Tragico incidente nel reggino, moto si scontra contro auto: morto un 45enne

Un tragico incidente si è registrato nella serata di ieri nel reggino e un centauro di 45 anni è morto. Il motociclista si trovava nei pressi dello svincolo di Mammola, all’uscita della Jonio-Tirreno, quando è avvenuto il fatale impatto con un’auto, una Fiat Panda.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Restano da accertare le cause del grave incidente.