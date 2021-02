Da oggi in pensione il Capitano Ultimo: arrestò Totò Riina

Sergio De Caprio

È da oggi in pensione Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo. Il colonnello dei carabinieri si è recato al Ros di Roma per salutare i colleghi

“Oggi pensione e fine servizio. Nell'ultimo giorno, le mie lacrime e il mio sorriso alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri. Al Popolo italiano tutta la mia vita”, scrive De Caprio su Twitter.

Già capo dell'unità Crimor dei Ros dei Carabinieri, De Caprio divenne famoso soprattutto per l'arresto del boss di cosa nostra Totò Riina.

“Oggi al Ros a ricordare la storia dove è nata la battaglia. Non ho molte cose da dire, vado in pensione. Abbiamo combattuto con Crimor. Oggi – aggiunge l’ufficiale - siamo qua da voi per dirvi che rivendico tutte le azioni passate, presenti e future che fate voi e che sono state fatte prima di voi e che saranno fatte da quelli che verranno dopo di voi. Tutto il resto lo lasciamo agli altri. Torniamo ad essere il nulla – conclude - da cui veniamo. Vi porterò sempre nel cuore!”.