Coronavirus in Calabria, 170 nuovi positivi. Un solo decesso, cresce numero dei guariti (+400)

Curva di contagi in linea con i dati del bollettino di ieri, quando sono stati registrati 177 nuovi positivi (QUI). Oggi, domenica 21 febbraio, i nuovi covid nella nostra regione sono 170 e così distribuiti: Cosenza 45, Catanzaro 24, Crotone 1, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 67. Altra Regione o stato estero 0.

C’è solo un decesso registrato nelle ultime 24 ore, tanto da portare il totale a quota 666. Crescono i ricoveri sia nei reparti covid quanto in terapia intensiva. Attualmente, nei primi sono assistiti 167 pazienti (+4), mentre in rianimazione sono 16 (+1).

Cresce il numero di persone guarite, 400 in un solo giorno, così da inizio epidemia le persone uscite dall’incubo del coronavirus sono 29.553. Diminuiscono poi quelle che si trovano in isolamento domiciliare: 6.184 (-236).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono stati registrati 67 nuovi positivi, ma da inizio pandemia il numero totale è 14.203. Attualmente i casi attivi sono 1.707, di cui 65 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 11 nel presidio ospedaliero di Gioia Tauro (+3); 6 in terapia intensiva; 1.625 in isolamento domiciliare (-38). I casi chiusi sono 12.496, di cui 12.303 guariti (+101), 193 decessi (+1).

Nel Cosentino sono 10.703 i casi totali di coronavirus, ma nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 45. Attualmente i casi attivi sono 2.436, di cui 36 ricoveri a Cosenza, 10 in reparto al presidio di Rossano, 1 al presidio ospedaliero di Acri, 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all'ospedale da Campo (+1); 5 in terapia intensiva (+1); 2.377 in isolamento domiciliare (-239). I casi chiusi sono 8.267, di cui 7.985 guariti (+292); 282 decessi.

Nel Catanzarese sono stati registrati 24 nuovi positivi, ma da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 5.170. Attualmente i casi attivi sono 1.516, di cui 10 ricoveri a Catanzaro; 5 a Lamezia Terme, 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini (+2); 5 in terapia intensiva; 1.492 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 3.654, di cui 3.558 guariti, 96 decessi.

Nel Crotonese c’è un solo nuovo positivo, ma da febbraio si sono ammalate 2.763 persone. Attualmente i casi attivi sono 144, di cui 6 ricoveri in reparto e 138 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 2.619, di cui 2.576 guariti (+3), 43 decessi.

Nel Vibonese il computo totale dei casi di coronavirus sono 3.388, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 514, di cui 12 ricoverati, 502 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 2.874, di cui 2.822 guariti (+4), 52 decessi.

Per quanto riguarda il dato dei casi di pazienti provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 110.