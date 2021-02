Coronavirus, troppi contagi a Strongoli. Si valuta “zona rossa”

Si sta valutando la “zona rossa” per Strongoli. Perché nel territorio sono stati registrati diversi contagi, in particolare nelle scuole, da dove poi il contagio si sarebbe esteso. Dallo scorso 16 febbraio i casi registrati a Strongoli sono stati 28 e soltanto nella giornata di oggi sono risultate positive altre 12 persone.

Per questo motivo la dirigenza dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone sta valutando l’ipotesi di istituire una “zona rossa”, per bloccare la diffusione del coronavirus. La decisione è attesa per domani, domenica 21 febbraio.