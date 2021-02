Davoli, perde il controllo del mezzo e sbatte contro canale. Un ferito

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi a Davoli Marina. Per cause in corso di accertamento il mezzo, una Citroen Xsara Picasso, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada andando a sbattere contro un canale d'acqua utilizzato per l'irrigazione.

A bordo della vettura due persone, uno rimasto illeso mentre l'altro, dato che ha accusato dolori alla spalla, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e per il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che hanno messo in sicurezza la vettura e il sito in attesa dell’arrivo soccorso stradale per il recupero del mezzo. Sul posto Carabinieri per i rilievi del caso.