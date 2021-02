Rossano, sorpreso a tagliare alberi in località “Rinacchio-Castania. Arrestato 70enne

È stato “pizzicato” tagliare alberi con una motosega in località “Rinacchio-Castania” a Corigliano-Rossano. Per questo motivo un 70enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione forestale di Rossano per furto aggravato di legna.

A seguito di numerosi abbattimenti di alberi e furti di legname all’interno del patrimonio pubblico del Comune ionico i militari hanno intensificato i controlli e hanno colto in flagranza di reato il 70enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento a tagliare delle piante.

L’uomo è stato fermato e arrestato, mentre la legna e in suo possesso, in particolare del cerro, è stata sequestrata. Sotto sequestro anche l’altra quella che era stata tagliata e depositata in un terreno di sua proprietà.

L’autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e dopo le formalità di rito ha disposto la rimessa in libertà in ottemperanza al disposto dell’articolo 121 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.