Coronavirus, aumentano i contagi (+218). Due i decessi

Curva in leggero aumento in Calabria dove, nel bollettino di oggi sabato 20 febbraio, sono stati registrati 218 nuovi casi. E sono due i nuovi decessi delle ultime 24 ore.

Ieri i positivi erano 177 (LEGGI). I casi confermati nel bollettino della Protezione civile sono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 11, Crotone 15, Vibo Valentia 45, Reggio Calabria 68, Altra Regione o Stato estero 0.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 36.146, mentre i decessi totali sono stati 665.

Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie, dove al momento sono ricoverate 163 persone (-10). Rimane invariato invece il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva, dove al momento si trovano 15 persone. Cresce invece il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare 6.420 (+108), mentre i nuovi guariti sono 118 e portano il totale a quota 29.153.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 68 i nuovi positivi, mentre il numero totale è 14.136. Attualmente i casi attivi sono 1.742, di cui 60 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 13 nel presidio di Gioia Tauro (-8); 6 in terapia intensiva; 1.663 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 12.394, di cui 12.202 guariti (+84), 192 decessi.

Nel Cosentino, dove le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 10.650, i nuovi positivi sono 79. Attualmente i casi attivi sono 2.675, di cui 36 ricoveri in reparto a Cosenza, 11 in reparto al presidio di Rossano, 1 al presidio ospedaliero di Acri, 4 al presidio ospedaliero di Cetraro, 3 all'Ospedale da Campo (-3); 4 in terapia intensiva; 2.616 in isolamento domiciliare (+63). I casi chiusi sono 7.975, di cui 7.693 guariti (+17), 282 deceduti (+2).

Nel Catanzarese sono 11 i nuovi positivi, mentre da febbraio le persone che si sono ammalate sono 5.146. Attualmente i casi attivi sono 1.492, di cui 10 ricoveri in reparto a Catanzaro, 3 nel presidio di Lamezia Terme, 4 in reparto al Mater Domini (+1); 5 in terapia intensiva; 1.470 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 3.654, di cui 3.558 guariti, 96 deceduti.

Nel Crotonese , da inizio pandemia sono 6.028 le persone che hanno contratto la Covid-19, ma i nuovi positivi sono 15. Attualmente i casi attivi sono 146, di cui 6 ricoveri in reparto; 140 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 2.616, di cui 2.573 guariti (+2) e 43 decessi.

Nel Vibonese sono stati registrati 45 nuovi positivi, ma il computo totale è 3.363. Attualmente i casi attivi sono 493, di cui 12 ricoveri; 481 in isolamento domiciliare (+30). I casi chiusi sono 2.870, di cui 2.818 guariti (+15) e 52 decessi.

Per quanto riguarda la voce dei pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato, attualmente in Calabria si registrato 50 casi e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 158.

ITALIA. IN 24 ORE 14.931 NUOVI POSITIVI, 251 DECESSI

Sono 14.931 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre sono 251 i decessi. Il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sale quindi a quota 2.795.796, mentre il computo dei decessi è 95.486. Sono 12.488 le persone guarite nelle ultime 24 ore, e 2.315.687 il totale. Dati emersi attraverso i test effettuati nel nostro paese. I tamponi processati sono stati 306.078, ovvero 8.950 in più rispetto a ieri.

Calo del numero di ricoveri nei reparti ordinari, ma crescono quelli in terapia intensiva. Attualmente in reparto si trovano 17.725 persone (-106), mentre i più gravi sono 2.063 (+137). In isolamento domiciliare si trovano 364.835.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi (+3.019), seguono Emilia-Romagna (+1.724), Campania (+1.677), Veneto (+1.244). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 576.766: +3.019 casi; Veneto 325.789: +1.244 casi; Campania 251.458: +1.677 casi; Emilia-Romagna 244.170: +1.724 casi; Piemonte 238.147: +765 casi; Lazio 224.766: +921 casi; Sicilia 148.579: +474 casi; Toscana 147.853: +953 casi; Puglia 139.701: +905 casi; Liguria 75.508: +361 casi; Friuli-Venezia Giulia 73.679: +326 casi; Marche 63.251: +547 casi; P. A. Bolzano 51.277: +477 casi; Abruzzo 50.590: +387 casi; Umbria 42.722: +363 casi; Sardegna 40.655: +73 casi; P. A. Trento 31.723: +312 casi; Basilicata 14.780: +88 casi; Molise 10.007: +93 casi; Valle d’Aosta 7.959: +4 casi.

(ultimo aggiornamento 17:18)