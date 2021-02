Operazione Faust, prefetto di Reggio sospende consiglio comunale di Polistena

Sospensione per il consiglio comunale di Polistena. Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani ha infatti disposto la sospensione, decisione assunta dopo le dimissioni del sindaco Marco Policaro per gli esiti dell'operazione antimafia "Faust" nell'ambito della quale è indagato il suocero del primo cittadino di Polistena.

"Il provvedimento - è scritto in una nota della prefettura - è stato adottato nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento del Consiglio comunale. Con il medesimo decreto Umberto Pio Antonio Campini, viceprefetto in quiescenza, è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, con i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco”.