Sellia Marina: in casa con coca, marijuana e hashish. Arrestati

Sono finiti ai domiciliari due uomini di 37 anni di Sellia Marina. A seguito di settimane di controlli in una casa isolata del centro del litorale ionico, i carabinieri di Sellia Marina e Simeri Crichi, con la collaborazione dell’unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno effettuato un blitz.

Hanno quindi trovato circa 40 grammi di cocaina, 10 grammi tra marijuana ed hashish, già in parte divisi in dosi, materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’illecita attività.

Ad esito dell’udienza di convalida degli arresti, il gip presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Sellia Marina per i due indagati accusati detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.