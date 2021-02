Focus ‘ndrangheta, il report settimanale della Questura di Crotone

Sono 741 i soggetti identificati e 305 i veicoli controllati nel corso della settimana da parte degli agenti della Questura di Crotone, impegnata nel consueto piano di controllo del territorio “Focus ‘ndrangheta”. Numerose le sanzioni ed i fermi.

Il 13 febbraio un trentaduenne del posto sarebbe stato colto in flagranza di reato ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver insospettito gli agenti (LEGGI), è stato trovato in possesso di circa 170 grammi di marijuana, e quindi arrestato e trasportato inc arcere.

Nel pomeriggio del 16 febbraio sono state denunciate in stato di libertà altri due soggetti, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un trentottenne di Pisa e di un quarantenne di Domodossola, trovati in possesso di circa 1.3 grammi di cocaina e di circa 18 grammi di marijuana.

Sempre il 16 febbraio due attività commerciali sono state sanzionate per aver occupato abusivamente circa 10 metri quadri di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, posizionando tavoli, sedie e recinzione.

Il 17 febbraio si è svolta l’Operazione Ikaros (LEGGI), che ha portato all’arresto di 15 persone per reati connessi all’immigrazione clandestina ed al suo favoreggiamento. Nella stessa data poi è stato denunciato in stato di libertà un ventenne del posto, trovato in possesso di un coltello con lama di 8 centimetri. Un cinquantatreenne del posto è stato denunciato in quanto si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, ed un altro cinquantatreenne si sarebbe reso responsabile di danneggiamento ai danni di un’auto dell’Enel, finendo anche lui denunciato.

Il 18 febbraio è stato denunciato un cinquantenne marocchino, a seguito della denuncia sporta dalla sua compagna che lamentava numerosi e continui maltrattamenti. L’uomo è stato quindi rintracciato e denunciato in stato di libertà. Nello stesso pomeriggio, infine, è stata rinvenuta una confezione contenente circa 3 grammi di marijuana lungo Via Libertà. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza e sporto denuncia contro ignoti.