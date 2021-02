Corigliano-Rossano, rapinano e feriscono un connazionale: arrestati

Sono stati rintracciati i tre aggressori che, nel corso della scorsa notte, hanno rapinato e ferito un cittadino marocchino, ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale del posto. I Carabinieri, allertati ed intervenuti nell’immediatezza, sono riusciti a risalire agli aggressori in breve tempo, anche grazie alla ricostruzione della vittima.

L’uomo infatti conosceva almeno un soggetto, ossia quello che aveva materialmente sottratto il denaro , circa 4 mila euro in contanti, dopo averlo percosso e minacciato con dei coltelli da cucina. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, il “gruppetto” di uomini è stato subito individuato.

Sarebbero infatti tre giovani connazionali di 23, 25 e 31 anni gli autori della rapina, residenti nella frazione di Schiavonea. I militari hanno così avviato una rapida perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione notoriamente abitata da extracomunitari. La vittima avrebbe poi riconosciuto uno di loro per il suo timbro di voce, avendo questo ripetuto alcune minacce anche in lingue araba.

Per questi motivi, e per evitare il concreto pericolo di fuga dei tre soggetti, questi sono stati arrestati e trasferiti direttamente in carcere, in quanto formalmente senza fissa dimora, senza lavoro e già sottoposti ad un’ordine di espulsione dal territorio italiano.