Nascondeva la droga sotto la cuccia del cane: un arresto a Cosenza

Era sicuro di aver nascosto l’ingente quantitativo di droga in modo appropriato, in luogo difficile anche solo da immaginare: sottoterra, al di sotto della cuccia del proprio cane. Ma questo ingegnoso stratagemma non è servito ad eludere i controlli dei Carabinieri, vanificando così ogni sforzo.

Il giovane trentenne del posto è stato fermato dai militari nel centro storico bruzio, per un normale controllo di routine. Nel corso del controllo, è emerso come questo avesse con se, in un borsello, 37 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti alla vendita. Il ritrovamento ha esteso il controllo all’abitazione del giovane, dove in un primo momento non sembrava esserci altro.

Tuttavia, un ulteriore involucro ben sigillato è stato rinvenuto sotterrato al di sotto della cuccia del cane, contenuto in un barattolo per evitare danni. All’interno, rinvenuti circa 300 grammi di cocaina, che analizzata dal Comando Provinciale di Vibo Valentia è emerso essere di ottima qualità, e 100 grammi di marijuana. Complessivamente, avrebbe ricavato circa 1.600 dosi di cocaina e 563 dosi di marijuana, con un guadagno di oltre 35 mila euro.

Vista la situazione, la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane pusher, colto in flagranza di reato, arrestato per detenzione ai fini spaccio e posto ai domiciliari.