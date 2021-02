Pizzo, resti umani tra i rifiuti nel cimitero: indagini in corso

Anche il cimitero di Pizzo finisce sotto indagine, dopo l’incommentabile scoperta avvenuta pochi giorni fa nel cimitero di Tropea (LEGGI). Anche qui, in modo analogo, numerosi e differenti resti umani sono stati rinvenuti dai Carabinieri tra i cumuli di rifiuti.

Legni, mattoni, calcinacci, ma anche crani, femori ed ossa varie, appartenenti a varie persone ed “occultati” in mezzo ad altri rifiuti di diversa natura pronti ad essere smaltiti. Rinvenute anche le cassettine dell’ossario, che contengono i resti dei defunti dopo l’estumazione.

Sono in corso i sopralluoghi e le indagini da parte dei Carabinieri, per comprendere se si tratti di casi isolati o di un vero e proprio sistema come quello di Tropea.