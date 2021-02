Governo Draghi, Cannizzaro (Fi): “Parola d’ordire: fiducia”

“Il breve colloquio avuto con Draghi è stato sufficiente a farmi capire che pure la Calabria sarà a suo modo centrale nel piano di rilancio dell’intero Paese, che necessariamente vedrà anche il Mezzogiorno protagonista”. È quanto afferma in una nota il parlamentare Francesco Cannizzaro, che nei giorni scorsi ha avuto modo di effettuare un breve colloquio con il neo premier.

“La politica che il Governo Draghi deve attuare è resa obbligata dall’emergenza in atto: sconfiggere la pandemia e sfruttare nel miglior modo possibile il Recovery Fund sono di certo i primissimi obiettivi” afferma Cannizzaro, che ribadisce però come ciò “non può comportare disattenzione per tutto il resto, ed è proprio questa la rassicurazione emersa dal breve dialogo che ho avuto l’onore di avere”. Il deputato forzista ritiene poi che “la ricetta ‘verde-blu’, ovvero ambiente-sostenibilità” sia la strada giusta da seguire, che “trova fondamento proprio in quel Sud che delle coste, delle aree protette, dei suoi monti ospitali fa principali risorse”.

In merito alla politica nazionale, Cannizzaro ritiene esserci bisogno di “unità nazionale”, e che il neo premier ci stia provando “ricompattando i politici attorno alla figura di un presidente del consiglio austero ed all’apparenza freddo, impassibile”. Aspetto che però tradisce “tanta emozione e sopratutto grande fiducia”.