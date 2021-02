Giornata professionisti sanitari, l’Opi: “Avviare tavolo di concertazione per risolvere le criticità”

“Ancora una volta, tutti insieme, siamo pronti ad onorare un momento dedicato alle professioni sanitarie. Lavoro, impegno, professionalità: sono tratti distintivi di chi, finora, non si è mai tirato indietro, sempre in prima fila, pagando peraltro un prezzo altissimo in termini di contagi e morti”. Inizia così la nota di Fausto Sposato, presidente dell’Opi di Cosenza, in occasione della Giornata Nazionale dei Professionisti Sanitari che si celebrerà domani, 20 febbrario.

Una celebrazione che servirà anche da momento di riflessione, in quanto “occorre prestare attenzione anche alle varianti del Covid e migliorare certamente l’organizzazione generale”. Lo stesso poi porta ad esempio il fatto che “non c’è carenza dei Dpi, rispetto ai mesi precedenti. Ciononostante molti ci scrivono e contattano perché mancano invece i guanti. Molte aziende sono in estrema difficoltà per approvvigionarsi”.

“I percorsi assistenziali, le nuove linee guida che sono in fase di stesura, gli atti aziendali ed il sistema in toto tenga conto delle figure professionali adeguate” continua Sposato. “La dirigenza infermieristica è pronta ad assumersi ogni responsabilità, laddove sia chiamata a partecipare”.

Lo stesso poi, nel ribadire la vicinanza alla popolazione, chiede di introdurre “un tavolo di concertazione e si indichi la criticità maggiore ed il metodo da adottare. Per rispetto ai cittadini ed agli operatori tutti. L’Opi di Cosenza parteciperà certamente a tale processo”.