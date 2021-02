Covid. Il bollettino. Stabile l’andamento dei contagi (+177), indice Rt scende a 0,76%

Continua ad essere stabile l’andamento dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria: nelle ultime 24 ore sono 177 i nuovi positivi e, purtroppo, 4 le vittime. Una stabilità che ha fatto ulteriormente scendere l’indice Rt, che si assesta a 0,76% come confermato dal Cts.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+63), seguita dalla provincia di Vibo Valentia (+61), di Cosenza (+22), di Catanzaro (+20) e di Crotone (+6). Effettuati 564.151 tamponi eseguiti su 533.084 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 14.068 (+63) e così distribuiti: casi attivi 1.758 (67 in reparto; 14 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 6 in terapia intensiva; 1.671 in isolamento domiciliare); 12.310 i casi chiusi (12.118 guariti, 192 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 3.318 (+61) i casi attivi 463 (12 ricoverati, 451 in isolamento domiciliare); 2.855 i casi chiusi (2.803 guariti, 52 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 10.571 (+22): casi attivi 2.615 (39 in reparto; 11 in reparto al presidio di Rossano, 1 a Cetraro e 4 ad Acri; 3 ricoveri all’ospedale da campo; 4 in terapia intensiva, 2.553 in isolamento domiciliare); 7.956 i casi chiusi (7.676 guariti, 280 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.135 (+20): casi attivi scendono a 1.481 (16 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.460 in isolamento domiciliare); 3.654 i casi chiusi (3.558 guariti, 96 deceduti).

E nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.742 (+6) i casi attivi sono scesi a 133 (6 in reparto; 127 in isolamento domiciliare); 2.614 i casi chiusi (2.571 guariti, 43 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 218 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.