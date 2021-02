Montalto, sequestrata trappola illegale in località San Nicola

Era stata realizzata da una vecchia cisterna e con una rete elettro saldata con innesco a scatto mediante pressione la trappola illegale scoperta dai carabinieri della stazione forestale di Montalto Uffugo. La gabbia, trovata in località San Nicola, si trovava all’interno di un fondo agricolo coltivato ad ortaggi e vigneti

Nella gabbia, i carabinieri hanno trovato un vassoio in metallo con del cibo per attirare gli animali che, una volta entrati, rimanevano bloccati al uso interno.

L’intera area interessata è risultata essere di proprietà di un 62enne del posto, la cui abitazione ed i locali pertinenti, sono stati perquisiti per cercare altre trappole e armi illegali. L’uomo è stato poi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza per esercizio di caccia con mezzi non consentiti, in periodo di divieto generale, tentato furto venatorio e, per omessa custodia di armi che deteneva in un piccolo intercapedine di un muro senza alcuna cautela.

Questi strumenti non essendo a norma, sono stati disinnescati e sequestrati.