Sotto l’effetto dell’alcol aggredisce un passante e poi i carabinieri: arrestato

Un 39enne di Corigliano Calabro è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento, nonché deferito in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico.

I FATTI

La vicenda che vedrebbe protagonista l’uomo risale al primo pomeriggio di ieri quando i Carabinieri della Stazione di Rocca Imperiale, durante un servizio perlustrativo, sarebbero stati attirati dalle urla di aiuto di un 57enne, che all’interno della propria autovettura, era stato aggredito da un uomo che aveva preso a calci il suo veicolo impedendogli di uscire dallo stesso.

Nonostante l’intervento dei militari, l’uomo – ritenuto sotto l’effetto di alcol - non si sarebbe calmato e si sarebbe rifiutato di presentare i suoi documenti. La sua aggressività sarebbe stata poi rivolta contro i carabinieri che sono stati costretti a bloccarlo e portarlo in caserma.

Da una ricostruzione dei fatti, sarebbe emerso che il tutto era avvenuto senza un valido motivo e il 39enne, alla guida del proprio veicolo, aveva bloccato, posizionando la sua vettura trasversalmente alla strada, la marcia al 57enne. Quindi era sceso ed aveva iniziato a danneggiare il veicolo del malcapitato, impedendogli di ripartire.

Nonostante l’invito a sottoporsi all’accertamento con etilometro, l’uomo si sarebbe rifiutato categoricamente e per lui è scattata la denuncia nonché ritiro della patente e sequestro del mezzo.

Sulla base di quanto accertato e dei gravi reati commessi, i militari, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno arrestato il 39enne e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Oggi è stata celebrata l’udienza davanti il Tribunale di Castrovillari, all’esito della quale il GIP convalidava l’arresto e disponeva nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero alla P.G.