Ennesima costruzione abusiva a Isola: scatta il sequestro, denunciato 52enne

L’ennesimo fabbricato abusivo in corso di edificazione è stato sequestrato nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestale Crotone a Isola Capo Rizzuto.

I DETTAGLI

I militari, nel corso di un controllo nel comune isolitano, si sono portati in località “Fondo Chiusa” ed hanno notato un fabbricato in corso di edificazione. In seguito a mirati accertamenti, i gli stessi avrebbero appurato che si trattava di una struttura abusiva, peraltro, edificata in zona di interesse archeologico. La conferma sarebbe inoltre arrivata dall’ufficio tecnico comunale.

L’intervento dei militari ha dunque bloccato il proseguimento dei lavori del manufatto in cemento armato, in pianta di circa 150 mq, che era destinata verosimilmente ad essere soprelevata.

Il presunto esecutore dei lavori, un muratore 52enne del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.

Il sequestro è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.