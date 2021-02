Cosenza, nascondeva in casa droga, documenti e soldi falsi: arrestato

È stato fermato mentre era a piedi per un controllo, ma il fatto di non avere con se dei documenti ha fatto scattare una perquisizione che ha finito per farlo arrestare. È successo la scorsa notte a Cosenza, quanto i Carabinieri hanno individuato un quarantenne pakistano che transitava nei pressi dell’autostazione decidendo di controllarlo.

L’uomo ha subito affermato di non avere con se i documenti, ed i militari lo hanno così accompagnato fino alla sua abitazione, dove hanno eseguito una perquisizione. All’interno sono stati rivenuti una carta d’identità elettronica, un permesso di soggiorno non censito ed un passaporto tunisino palesemente falso, intestato a persone differenti. Nel corso del controllo, è emersa anche una banconota da 50 euro falsa ed una dose di cocaina. Rinvenuta anche un’agenda con annotati diversi nomi ed importi di denaro, collegabili verosimilmente ad una attività di spaccio.

Vista la situazione, l’uomo è stato trattenuto ed arrestato per possesso di documenti falsi, possesso di banconote contraffatte e detenzione di sostanza stupefacente.