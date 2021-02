Forestazione, la Regione aderisce al progetto For.Italy

Giunta regionale

Collaborazione. Questa la parola d’ordine alla base del progetto For.Italy, al quale la Regione Calabria ha formalmente aderito su proposta dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo. Un progetto che pone al centro la cooperazione tra regioni, per raggiungere le “migliori e più efficaci iniziative” a sostegno e tutela del settore.

Nel corso dell’anno il progetto prevede la realizzazione di 6 cantieri dimostrativi in tutta Italia e di 7 corsi di formazione per istruttori forestali. L’intento è quello di formare 90 nuovi istruttori forestali che potranno così essere impiegati in tutto il territorio e nelle province autonome.

Coinvolte Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.