Regionali, Irto scioglie le riserve: si alla candidatura e ad una coalizione ampia

Ha accettato di porsi alla guida di “uno schieramento riformista chiaro, idoneo a tenere insieme il mondo politico, civico e culturale del centro e della sinistra, di tutti i democratici ed europeisti” Nicola Irto, che ha sciolto le riserve accettando di candidarsi alla guida della Regione in vista delle prossime elezioni. Indicato dal Partito Democratico ha trovato un discreto sostegno nel centro sinistra.

“Sono disponibile a guidare una coalizione riformista allargata, capace di cambiare la Calabria. Sono convinto che si costruirà uno schieramento adatto a vincere le prossime elezioni regionali” afferma dunque il neo candidato, lanciando così un messaggio di apertura dopo aver formalizzato la sua corsa.

“Se si azzereranno entro 48 ore tutte le autocandidature fin qui emerse nell’ambito del mondo del centrosinistra e si configurerà una soluzione unitaria e definitiva, chiederò io stesso per primo al mio partito di sospendere e, dopo, se necessario, di cancellare la mia candidatura a presidente” afferma Irto, sostenendo così le varie richieste emerse in tal senso da differenti schieramenti che chiedono di creare un “polo unico” per non frammentarsi ed allontanare la vittoria.

Lo stesso candidato ha poi affermato di essere “in prima linea” contro “qualsiasi tipo di populismo che rischia di isolare la Calabria negli anni decisivi per il futuro del Paese”, e di voler lavorare una terra che “crei opportunità e solidarietà per tutti”.