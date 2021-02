Reggio Calabria, bocciato il bilancio 2019 dell’Asp: in perdita per oltre 3 milioni

Non c’è pace per l’Asp reggina. Il bilancio consuntivo del 2019 è stato infatti bocciato dal commissario Guido Longo, in quanto certificherebbe una perdita di oltre 3,4 milioni di euro discostandosi di troppo dal pareggio di bilancio ipotizzato nel bilancio preventivo.

L’azienda, che non aveva presentato bilanci dal 2013 al 2018 e che si stima avesse per quell’anno una perdita di oltre 29,6 milioni, è comunque riuscita a produrre un bilancio considerato valido seppur lontano dalle aspettative. Lo stesso Longo infatti spiega che “il Collegio sindacale con la relazione al bilancio 2019, allegata al verbale del 1 ottobre 2020, numero 22, ha ritenuto di esprimere parere non favorevole all’approvazione del documento contabile per il mancato rispetto del principio di continuità ed interdipendenza dei bilanci di esercizio, non avendo adottato i bilanci pregressi dal 2013 al 2018”.

Discorso diverso invece per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che chiude con un utile di poco meno di 12 mila euro ed in linea con le previsioni di pareggio bilancio. Anche in questo caso non mancherebbero le criticità, che tuttavia hanno fatto riscontrare un quadro complessivo positivo e soddisfacente.