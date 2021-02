Calopezzati, padre e figlio sorpresi con droga in casa: arrestati

Avevano attirato l’attenzione dei Carabinieri a causa dell’insolito via vai di persone dalla loro abitazione, facendo scattare prima una serie di controlli e successivamente una perquisizione. È successo a Calopezzati, dove due soggetti già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente padre cinquantenne e figlio ventiduenne, sono stati colti in flagranza di reato nel centro storico del paese.

Con l’aiuto dei militari della compagnia di Corigliano-Rossano e del nucleo cinofili di Vibo Valentia, nel corso della perquisizione, svolta di prima mattina, sono stati rinvenuti dapprima solo 5 grammi di marijuana occultati in un paio di scarpe. È stato però il fiuto del cane Enno a scovare un ulteriore involucro contenente circa 200 grammi di marijuana, ben nascosto al di sotto di un mobile in cucina. Rinvenuti altresì un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.

Per tali motivi, padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, su disposizione del Procura della Repubblica di Castrovillari, rimessi in stato di libertà in quanto non ritenuta necessaria alcuna misura coercitiva.

Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per richiedere la convalida dell’arresto.