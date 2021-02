Covid-19. Stabile l’andamento dei contagi in Calabria (+166). Due le vittime

Stabile l’andamento dei contagi in Calabria, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 166 soggetti positivi, in linea con i dati emersi nel bollettino diffuso nella giornata di ieri. (QUI)

Il maggior aumento di casi si registra oggi nella provincia di Reggio Calabria +57, seguita dalle provincie di Cosenza e Vibo Valentia, che registrano entrambe +44 contagi, e poi Crotone (+11) e Catanzaro (+10).

Continua purtroppo la conta delle vittime. Nelle ultime ore sono state registrati altri due morti, che portano il totale a 659 persone decedute per o con il coronavirus.

Scende il numero di persone in isolamento domiciliare 6.227 (-62), così come quello dei ricoveri ordinari nei reparti Covid 176 (-6). Sono invece 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive calabresi, con un aumento di 2 ricoveri.

Aumenta, questa volta positivamente, il numero dei guariti (+230) per un totale di 28.897 persone guarite dal Sars-CoV-2.

I DETTAGLI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi +57, sono stati in tutto riscontrati 14.005 casi, e così distribuiti: casi attivi 1.769 (67 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.680 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.236 (12.047 guariti, 189 deceduti).

Nel cosentino, i covid rilevati sono stati complessivamente 10.549 (+ 44 da ieri). In particolare, sono così distribuiti: casi attivi 2.595 (38 in reparto AO di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;2 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all'Ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.530 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.954 (7.674 guariti, 280 deceduti).

Nel catanzarese, dove sono stati riscontrati 10 nuovo positivi, i contagi accertati sono stati finora 5.115. I casi attivi qui sono 1.492 (9 in reparto all'AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.472 in isolamento domiciliare). I casi chiusi invece sono 3.623 (3.527 guariti, 96 deceduti).

Nel vibonese, dove sono stati registrati + 44 positivi, il computo totale è di 3.257, e dunque: casi attivi 433 (13 ricoverati, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.824 (2.773 guariti, 51 deceduti).

Nel crotonese, infine, i covid segnalati sono stati in tutto 2.736 (+ 11 da ieri). Nel dettaglio, i casi attivi sono 126 (6 in reparto; 120 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 2.610 (2.567 guariti, 43 deceduti).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 167.

IN ITALIA 13.762 NUOVI POSITIVI E 347 MORTI

I nuovi casi di Covid in Italia sono 13.762, in aumento rispetto ai 12.074 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 288.458 i tamponi, per cui il tasso di positività sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi al Coronavirus sono 384.501 (-4.363), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 347 morti (-22 rispetto a ieri), che portano il totale dei decessi a 94.887. Gli attualmente positivi sono 384.501 (-4.363), di questi 17.963 sono ricoverati con sintomi (-311) e 2.045 sono in terapia intensiva (+2). Restano in isolamento domiciliare 364.493 pazienti (-4.054), mentre sono 17.771 le persone guarite o dimesse. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.765.412 persone.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.540), seguita da Campania (+1.573), Emilia Romagna (+1.565), Veneto (+1.042) e Lazio (+1.025).

(Ultimo aggiornamento alla 17.46)