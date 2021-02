Altomonte, al via la vaccinazione degli over 80

Anche il comune di Altomonte ha dato il via alla campagna vaccinale per gli over 80, a seguito del via libera ottenuto dall’Asp cosentina. Lo annuncia il primo cittadino Gianpietro Coppola, sottolineando l’impegno di tutto l’esecutivo “per continuare ad informare ed a promuovere nella popolazione l’importanza cruciale della prevenzione e della vaccinazione in corso in tutto il Paese”.

Fissata la data delle vaccinazioni, che si svolgeranno nel Palazzetto dello Sport il prossimo 26 e 27 febbraio. Necessaria la prenotazione, in quanto la campagna non è vincolante: ogni soggetto potrà decidere se sottoporsi o meno al vaccino.