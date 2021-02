Bancarotta fraudolenta: in manette l’ex re della notte milanese ritenuto vino alla ‘ndrangheta

Incastrato dalle tasse non pagate e per bancarotta fraudolenta. È per questo che è finito nella rete della Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano ed è stato arrestato Rocco Mongiardo, ex re della notte nell'est milanese ritenuto dagli inquirenti vicino alla ‘ndrangheta.

In particolare, il nome di Mongiardo era già emerso una decina di anni fa in un’indagine contro la ‘ndrangheta in Lombardia e, in particolare, a Sedriano e negli atti (non indagato) veniva definito “soggetto contiguo alla famiglia mafiosa dei Musitano di Bareggio”, nel Milanese.

Il magnate milanese era anche passato alla cronaca nel 2012 per aver preso a pugni un funzionario del comune di Magenta con l’intento di "sollecitare" dei permessi per una discoteca. Il dissidio sarebbe stato sedato solo in seguito all'intervento di Sabatino Di Grillo, potente boss della cosca dei Mancuso, senza che Mongiardo avesse ottenuto i permessi. E nel 2013 la sua discoteca in questione fu sequestrata proprio per la mancanza delle autorizzazioni.

Stavolta però le fiamme gialle lo hanno incastrato per questioni finanziari. Dalle indagini sarebbe emerso che Mongiardo aveva accumulato, con evasioni fiscali che andavano avanti da più di dieci anni, un debito col Fisco di circa 8,5 milioni di euro e avrebbe svuotato una serie di società da lui gestite di fatto ma intestate a prestanome e attive nei settori della carrozzeria e dell’immobiliare.

Inoltre, l’imprenditore 38enne avrebbe approfittato degli istituti “di rateizzazione dei propri debiti tributari e di dilazione delle procedure prefallimentari” previsti per l’emergenza Covid, durante la quale ha anche “sfruttato l’oggetto sociale e il codice Ateco di una di queste società per la commercializzazione di mascherine”.

A rendere urgente la misura cautelare in carcere ordinata dal gip Livio Cristofano, anche i toni minacciosi usati al telefono. Intercettato con i dipendenti della banca Mongiardo diceva, riferendosi a un perito: "Lo scanno gli rompo le corna, lo spezzo in tre pezzi, vengo là e vi scanno a tutti".

In un'altra conversazione parla con una donna, proprietaria di un capannone dato in affitto Mongiardo e di cui lui non aveva pagato alcune rate: "Io posso riconsegnare domattina il capannone come dici tu, poi, se questo capannone prende fuoco non è un problema. Hai capito cosa voglio dire?".