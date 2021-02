Girifalco, raccolta illegale di scommesse in negozio di telefonia: due denunce

Avrebbero permesso agli avventori di puntare le loro scommesse utilizzando tranquillamente due computer, messi appositamente a disposizione come in un qualunque centro scommesse. Peccato che si trattasse di un negozio di telefonia, e dunque senza alcuna licenza o concessione per permettere l’attività di gioco al suo interno.

Lo hanno scoperto gli agenti della divisione Pasi della Questura di Catanzaro a Girifalco, nel corso di un controllo delle attività commerciali del posto. Due le postazioni messe a disposizione dei giocatori d’azzardo, che vi accedevano dall’interno dell’attività che aveva appositamente predisposto anche una stampante per l’attività.

Il tutto è stato sequestrato dagli agenti, e per ogni macchinario verrà elevata una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di 10 mila euro. Il titolare dell’attività ed un avventore sono stati poi denunciati per raccolta di scommesse senza titolo concessorio e licenza.