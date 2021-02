Beccati sulla 106 con marijuana e cocaina: denunciati due presunti spacciatori

Due uomini del crotonese sono stati denunciati in quanto ritenuti spacciatori di stupefacenti.

A far scattare la denuncia sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Crotone che lo scorso martedì, durante un servizio di controllo rientrante nel piano “Focus Ndragheta”, hanno fermato i due mentre viaggiavano su di un’auto sulla S.S. 106 nel Comune di Strongoli.

Intimato l’alt, i due sono stati sottoposti a controllo e sono stati sorpresi con otre 16 grammi di marijuana e 1,35 grammi di cocaina.

La Polizia ha dunque voluto vederci chiaro ed ha esteso l’ispezione alle loro abitazione dove, oltre ad un ulteriore quantitativo di 1,49 gr marijuana, è stato rinvenuto denaro contante per un totale circa 2 mila euro di cui i due non avrebbero saputo dare giustificazione in quanto disoccupati.

Inoltre, in una delle due abitazioni, gli agenti hanno anche effettuato il ritiro cautelare di un fucile da caccia con relativo munizionamento, che il proprietario dell’immobile custodiva per conto di un parente, rinvenuto nell’abitazione di uno degli stessi ed appartenente ad un suo familiare convivente.

Alla luce degli elementi emersi, gli operatori hanno denunciato in stato di libertà i due soggetti.