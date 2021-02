Curinga, gli studenti dell’istituto comprensivo a lezione di ecosistema

Conoscere l’ecosistema calabrese per imparare ad apprezzarlo e rispettarlo. È questo il messaggio trasmesso dai Carabinieri agli studenti delle classi elementari e medie dell’istituto scolastico comprensivo di Curinga che ha coinvolto 340 studenti.

Tra l’8 e il 16 febbraio, i militari di Girifalco e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro hanno condiviso alcune ore di lezione, proponendo una riflessione autocritica sul rapporto quotidiano con l’ambiente, nella prospettiva di cedere il testimone ai cittadini di domani in uno scenario naturale affascinante quanto minacciato.

Appuntamenti aperti dal Comandante, Capitano Felice Bucalo, con un’ampia panoramica sulle competenze dell’Arma e dei suoi reparti specializzati anche nella sfera ecologica, quindi uno sguardo alla peculiare realtà del lametino che questo mese vede il proprio monumentale Platano di Curinga, concorrere a suon di voti online nella competizione internazionale “European Tree of the Year”, organizzata per l’Italia dalla “Giant Trees Foundation Onlus ETS”.

Operatori hanno poi introdotto la figura del Carabiniere Forestale, le sue funzioni, i suoi uffici, dando risalto alla ricchezza della flora e della fauna nella natura calabrese, soprattutto boschiva, in Sila, nelle Serre e sulla costa tirrenica. Tanti gli spunti offertisi, dai rischi recati da inquinamento, incendi, dissesto idrogeologico, attività criminali, alla gestione della pratica della caccia e alla corretta gestione dei rifiuti. Molte le domande degli studenti, specialmente in tema di specie autoctone o stabilitesi solo di recente nell’istmo; la loro sensibilità ha incoraggiato a riproporre simili incontri in altre strutture scolastiche del comprensorio.