Controlli a Corigliano: sei denunce e tre sequestri

È di sei denunce il bilancio delle attività di controllo dei carabinieri di Corigliano Calabro, con i colleghi della sezione d’Intervento Operativo di Vibo Valentia, nonché a personale dell’Aterp di Cosenza e dell’Enel, nelle case di edilizia popolare a Corigliano centro.

i Carabinieri hanno controllato 48 abitazioni, identificato 69 persone, effettuato 5 perquisizioni domiciliari e sottoposto ad accertamenti 32 veicoli. A seguito della maxi-operazione 5 persone sono state denunciate per invasione arbitraria di alloggi di edilizia popolare, per i cui accertamenti è stata fondamentale anche la documentazione in possesso dell’Aterp di Cosenza, che ha permesso di accertare la mancanza di qualsiasi titolo per l’occupazione degli immobili.

È stata inoltre scoperta la manomissione di un contatore di energia elettrica, con furto di energia, per la quale è stata denunciata una donna per i reati di danneggiamento aggravato e furto di energia elettrica.

Sono, inoltre, stati controllati i veicoli parcheggiati nelle zone popolari di via Lao, così sono stati sequestrati due autovetture per mancanza dell’assicurazione e un ciclomotore per l’apposizione di una targa non propria.

I controlli sono scattati di prima mattina, dopo che la zona è stata presidiata dai militari, mentre altri Carabinieri sono entrati negli alloggi, divisi in squadre.