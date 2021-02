Processo su fallimento Proserpina: assolti tutti gli imputati

Tutti assolti nel processo per bancarotta fraudolenta della Proserpina Spa, la società incaricata della raccolta dei rifiuti nel Vibonese, fallita alcuni anni addietro. A stabilirlo è il Tribunale di Vibo Valentia che ha assolto gli imputati perché “il fatto non costituisce reato”.

Era stata la stessa Procura a chiedere l’assoluzione degli imputati. Non sono dunque colpevoli, Francesco Pantano, 86 anni, ex amministratore delegato della Proserpina; Domenico Naso, 74 anni, di San Nicolò di Ricadi; Michelangelo Petrolo, 82 anni, di Santa Domenica di Ricadi; Michele Mirabello, 48 anni, di Ricadi, ex consigliere regionale del Pd. Inoltre, Giuseppe Betrò, 71 anni, di Pizzo e Giandomenico Pata, 57 anni, di Vibo Valentia; Giuseppe Ceravolo, 78 anni; Domenico Scuglia, 54 anni, di Vazzano, attuale segretario generale del Comune di Vibo; Gino Citton, 67 anni; Mirella De Vita, 60 anni, di Vibo Valentia e Ciro Orsi, 76 anni.