Nascondeva fucile e cartucce in un fienile: arrestato allevatore di Maida

È finito stamani in arresto per detenzione abusiva di munizionamento ed arma clandestina un allevatore maidese di 45 anni. A far scattare le manette sono stati i Carabinieri della Compagnia di Girifalco.

Nel corso di una perquisizione nella proprietà familiare, l’uomo è stato trovato in possesso di una settantina di cartucce cal.12 ed un fucile da caccia semiautomatico dello stesso calibro con matricola abrasa, canna e calcio mozzati, nascosti in un fienile. Condotto in camera di sicurezza, il 45enne è ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.