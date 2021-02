Marijuana pronta per lo spaccio nascosta negli alberi intorno a casa: arrestato bracciante

Un bracciante agricolo di anni 40 anni, L.G.E., è stato arresta nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I DETTAGLI

Nel corso di un’operazione di Polizia Giudiziaria, gli Agenti hanno notato, dopo l’arrivo di un’auto all’interno in un magazzino di pertinenza dell’abitazione del 40enne, che lo stesso si dirigeva nei pressi di un albero dove prelevava da un contenitore di plastica un piccolo involucro per poi rientrare repentinamente.

Successivamente, uscito dalla propria abitazione, L.G.E. è stato fermato e sorpreso con due bustine contenenti e marijuana e banconote di piccolo taglio, nascoste nella tasca del giubbino. Inevitabile una perquisizione domiciliare per l’uomo che nascondeva in casa altra sostanza. Altra droga è stata inoltre rinvenuta fra i rami di un albero, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante e numerose bustine utilizzate per il confezionamento della sostanza.

Il 40enne è stato dunque tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G. procedente.