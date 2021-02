Violenza ed estorsione ai danni della moglie: arrestato 51enne di Gioia Tauro

Atti persecutori, estorsione e violenza sessuale ai danni della moglie. Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto un 51enne di Gioia Tauro, B.C. Sono stati i Carabinieri del posto ad arrestare l’uomo dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi.

Il provvedimento restrittivo è giunto ad esito di attività info-investigativa scaturita dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla vittima nel novembre scorso. L’attività dei militari avrebbe dunque permesso di appurare il comportamento aggressivo e violento del 51enne che, nel tempo, avrebbe costretto la moglie ad intrattenere rapporti sessuali non consensuali, richiedendo in diverse circostanze, anche somme di denaro a titolo estorsivo, sotto il ricatto di ritorsioni.

La denunciante, in preda ad un perdurante stato di ansia e paura, ha trovato nella locale Stazione Carabinieri l’unica ancora di salvezza, in grado fin da subito di comprendere la gravità dei fatti descritti ed avviare l’iter investigativo, sotto il coordinamento del Pubblico Ministero, Dottoressa Adriana Di Vaio - presso la Procura della Repubblica di Palmi – così da ottenere in tempi brevi una idonea misura cautelare, a tutela della vittima vulnerabile.