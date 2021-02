Una vita online: ma sappiamo veramente dove navighiamo?

Siamo perennemente online. E dal 2020 lo siamo ancora di più. La tecnologia si è gradualmente accostata alla nostra vita diventandone man mano parte integrante. Dall’arrivo sul mercato dei primi Commodore 64 alla diffusione degli smartphone di ultima generazione, tutto ci tiene connessi.

Potremmo mai immaginare una vita senza internet? La risposta è no, a meno che non si sia optato per una condizione da asceta. Ma anche in questo caso ci sarebbero delle eccezioni.

Cibo? Online. Lavoro? Online. Regali? Online. Viaggi? Online e in questo caso possiamo intendere sia la prenotazione di voli o pacchetti viaggio che veri e propri viaggi virtuali o in 3d. Musei? Dal ticket alla fruizione online. Servizi? Online. Amministrazione? Qualcosa online…

Non c’è scampo, anche quando decidiamo di vivere un’esperienza diretta di acquisto di un prodotto, e quindi ci rechiamo nel negozio, prima di arrivarci abbiamo visto in rete altri prodotti simili, confrontato i prezzi e verificato dove si trova lo shop più vicino a noi.

Ma attenzione, abbiamo appena pronunciato una parolina magica: “confrontato”. È proprio grazie al confronto, la comparazione di prezzi, caratteristiche, tempi di consegna che l’eCommerce ha fatto la sua fortuna. E ci ha messo anche in qualche modo in salvo. Sì perché sarà capitato a molti dei lettori di incappare in offerte provenienti da siti sconosciuti che offrivano grandi affari e restare poi bruciati perché il prodotto non è mai arrivato e la ditta produttrice era in realtà un fake! Al sottoscritto – lo dico senza vergogna – è accaduto.

Fateci invece caso, quando siete su dei portali noti avete sempre una serie di informazioni e di contatti che vi garantiscono l’effettiva autenticità del prodotto e del servizio, inoltre, come dicevamo prima, molti siti di eCommerce si avvalgono della comparazione per mostrare all’utente quale casa produttrice offre il miglior prodotto o il miglior servizio mettendo a confronto tutte le voci.

Ma il web non è fatto solo per lavoro o per acquisti, il web è anche intrattenimento e gioco. E anche in questi campi la pubblicità comparativa offre un ampio range di scelte. Se quindi ci si vuole affidare al web per trovare un momento di svago, per soddisfare quel guilty pleasure, ci sono i siti giusti su cui andare. Parliamo del gioco: il portale deve innanzitutto essere garantito, se si tratta di gaming o eSports deve essere presente in home il link diretto all’ ADM e non in ultimo il sito non deve avere alcun timore di mettere a confronto le proprie offerte con quelle di altri competitor: la valida iniziativa di Betnero che si confronta con Starcasino è un buon esempio.

Ricapitolando, dato che spediamo un’ampia fetta del nostro tempo online soprattutto per lavoro o per dei servizi che ci servono, impariamo a scegliere bene anche quei portali che posso darci modo di staccare, non dalla rete ahimè, ma di trovare un po’ di svago dagli impegni che incombono.