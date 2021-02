Rombiolo. In casa con pistola, munizioni e banconote di vario taglio. In manette 61enne

È finito in manette un uomo di 61 anni di Rombiolo. L’uomo, incensurato, è stato colto in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dalla Squadra Mobile nella casa dell’uomo, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo caricatore con 9 cartucce.

Dopo ulteriori ricerche, gli agenti hanno trovato altre 150 cartucce calibro 9x21, altre 50 cartucce calibro 7.65 illegittimamente detenute, e la somma di 27.875 euro in banconote di vario taglio.

Al termine delle formalità di rito, il materiale trovato è stato sequestrato e il 61enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stato portato in carcere.