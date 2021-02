Vaccino, Calabria ultima. Somministrato il 63% delle dosi

Sono 65.750 le dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate in Calabria. È Il dato del report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 7 di oggi, mercoledì 17 febbraio. Così su 104.370 dosi consegnate nella nostra regione solo il 63% del vaccino è stato somministrato. Per questo motivo la Calabria finisce ultima tra le regioni.

Mentre è sempre la categoria degli operatori Sanitari e Sociosanitari quella con più vaccinazioni, con 50.870 dosi somministrate. Al momento nessun over 80 ha ricevuto il siero, mentre sono 11.476 le persone delle categorie non sanitarie ad essersi vaccinate e 3.404 gli ospiti delle strutture residenziali.

Allo stato attuale le donne che hanno ricevuto il siero sono 34.335, gli uomini 31.415. Mentre per quanto concerne la fascia d’età, è sempre quella 60-69 ad aver ricevuto più vaccini (17.180), segue poi la fascia 50-59 (16.714), 40-49 (12.221), 30-39 (10.121), 20-29 (3.965), 70-79 (2.723), 20-89 (1.772), over 90 (1.021), 16-19 (33).