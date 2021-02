Controlli a Catanzaro: due arresti e 15 denunce

Sono due gli arresti effettuati dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro e 15 le denunce. Nel corso del fine settimana, gli agenti hanno effettuato diversi controlli.

Un 23enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Il secondo arresto è avvenuto nel corso di una perquisizione nel centro storico, dove gli agenti hanno trovato A.I., 43enne, sul quale pendeva un ordine carcerazione per l’esecuzione di due condanne definitive a 7 anni e due mesi di reclusione.

Un 23enne è stato denunciato per aver violato la libertà vigilata, dato che è stato “beccato” in piazza Montegrappa, violando il divieto di allontanarsi da una Comunità terapeutica della provincia di Reggio Calabria;

Altre due denunce per un 53enne e un 37enne, entrambi per evasione dai domiciliari, perché non trovati nelle rispettive abitazioni durante il controllo.

Un 52enne è stato invece denunciato per omessa custodia di armi e munizionamento. Questi erano stati conservati in difformità alle prescrizioni di legge, per questo motivo gli agenti hanno sequestrato due fucili, 5 pugnali, una canna da fucile e munizionamenti di vario calibro;

è di resistenza a pubblico ufficiale il reato contestato a un 22enne e un 20enne. Nel corso di un controllo mentre erano su un motorino in viale Isonzo, i due hanno insultato gli agenti. I giovani sono stati inoltre multati perché privi della patente e circolanti senza indossare il casco.

Denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale anche per una donna di 65 anni; mentre due fratelli, un 36enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un controllo sono stati trovati in possesso di 35,38 grammi di marijuana.

Stesso reato per un uomo lametino di 46 anni. Nel corso di un controllo, che ha tentato di eludere, è stato “pizzicato” con 3,44 grammi di eroina e 0,37 gr. di cocaina, suddivise in dosi, nascoste sotto la mascherina e nella tasca posteriore dei pantaloni.

Sono cinque le persone denunciate, per violazioni delle prescrizioni del Foglio di Via Obbligatorio, si tratta di tre donne e due uomini, che, in circostanze diverse, hanno violato le prescrizioni loro imposte dal Questore del divieto di far ritorno per anni tre nel Comune di Catanzaro.