Terme Luigiane, venerdì sit in della Cisl

Risolvere la vertenza dei lavoratori delle Terme Luigiane. È quanto chiede la Cisl che invoca inoltre la Regione affinché svolga “un ruolo attivo nell’individuare una soluzione alla vertenza”.

Per questo motivo il sindacato ha indetto per venerdì 16 febbraio, un sit-in davanti la Cittadella regionale, durante il quale chiederà “un intervento che possa salvaguardare il futuro dei lavoratori di questa importante struttura termale”.

Dall’assemblea dei lavoratori delle Terme Luigiane svoltasi oggi, 16 febbraio, alla quale ha partecipato per la Cisl il Segretario organizzativo Gerardo Calabria. Nella riunione è emersa la posizione della Cisl che chiede che “fino all’assegnazione del nuovo aggiudicatario della gestione delle Terme la Sateca possa continuare le attività, per come previsto nell’accordo siglato in Prefettura”.