Alla scoperta della “Terra dei sensi”, presentata la nuova guida di Reggio Calabria

È nata dalla collaborazione tra la Città metropolitana di Reggio Calabria e il parco nazionale dell’Aspromonte la guida verde pocket del Touring Club Italiano “Reggio Calabria e il Parco dell'Aspromonte - La terra dei sensi”.

Il progetto editoriale, presentato a palazzo Alvaro, è un utile strumento di viaggio, ricco di itinerari, immagini e curiosità provenienti dalla grande comunità di viaggiatori che è animata dal consueto spirito pionieristico.

All'incontro hanno partecipato il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà e il Console del TCI, Domenico Cappellano.

"Si tratta di una bella iniziativa nata di concerto con l'Ente Parco e Touring Club per promuovere le bellezze del nostro territorio metropolitano", ha commentato il Sindaco Falcomatà che poi ha aggiunto: "Una guida turistica che sarà distribuita gratuitamente in città ma con l'obiettivo più ampio di promuovere questo prodotto editoriale anche all'interno di un circuito qualificato di agenzie di viaggio nel quadro di una strategia che valorizzi la nostra provincia. È a suo modo anche un messaggio di speranza, - ha poi aggiunto il Sindaco metropolitano - con l'auspicio che in tempi brevi si possa tornare nuovamente a viaggiare, conoscere posti nuovi e soprattutto far ripartire anche nel nostro territorio un settore di fondamentale importanza come quello turistico e ricettivo".

"Questa guida nasce da una proficua collaborazione tra città metropolitana e Ente Parco dell'Aspromonte", ha poi evidenziato Cappellano, "e proprio il rilancio dell'Aspromonte è uno degli elementi che più caratterizzano questo lavoro, dal momento che quella di Reggio Calabria è l'unica città metropolitana che annovera al suo interno un parco nazionale. Il connubio tra mare e montagna è poi un altro fattore chiave che vogliamo esaltare, anche attraverso la riscoperta dei nostri borghi. La terra dei sensi, - ha poi concluso il Console del TCI - che poi è anche il sottotitolo della guida, racchiude perfettamente il significato e lo spirito che abbiamo voluto dare a questo volume".